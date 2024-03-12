新款奔驰长轴距 C 级上市，全系增加前排中部气囊

IT之家 3 月 12 日消息，新款奔驰长轴距 C 级上市，新车售价略有上涨，目前的价格区间为 33.48 万至 41.06 万元人民币。新款 C 级在安全配置上进行了升级，增加了前排座椅中部安全气囊和预防性安全系统。

具体来看，C 200L 运动轿车的售价为 33.48 万元，C 260 L 运动轿车为 35.68 万元，C 260 L 4MATIC 运动轿车为 37.58 万元，C 260 L 皓夜运动轿车为 38.06 万元，而 C 350 e L 插电式混合动力运动轿车则为 41.06 万元。所有新款车型均标配了新增的安全功能。

IT之家注意到，外观上新款 C 级保持了原有的设计，分为豪华版和运动版两种风格，后者配备有奔驰“大标”。消费者可以选择包括北极白、石墨灰、松石绿在内的 8 种常规车身颜色，还可以选择 MANUFAKTUR 贝母白和熔岩红两种定制车漆。新款 C 级的车身尺寸为 4882 毫米长、1820 毫米宽、1461 毫米高，轴距为 2954 毫米。此外，车辆提供三种不同样式的 18 英寸合金轮辋。

内饰方面，新款 C 级延续了老款的设计，配备了全新样式的方向盘和竖向中控大屏。第二代 MBUX 智能人机交互系统支持 27 种语言，并新增了多种自然主题，如“畅心醒神”。同时，新车还配备了高德定制的导航系统。

在动力系统方面，新款 C 级维持了现有的配置，全系车型均配备 1.5T 涡轮增压发动机和 48 伏轻混系统。发动机提供两种不同的调校，最大功率分别为 125 千瓦和 150 千瓦，峰值扭矩分别为 250 牛・米和 300 牛・米。传动系统则是 9 速自动变速箱，部分车型配备了 4MATIC 四驱系统。插电混合动力版的 C 级搭载了 2.0 升涡轮增压发动机和电动机，系统总功率达到 230 千瓦，纯电模式下的续航里程可达 105 公里。

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