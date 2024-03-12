新款奔驰 A 级上市，新增远程服务功能

IT之家 3 月 12 日消息，北京奔驰 2024 款改款奔驰 A 级车型上市，推出了三种配置版本，分别为 A 180 L、A 200 L 动感型和 A 200 L 时尚型，售价分别为 25.13 万元、26.16 万元、27.57 万元。

外观方面，新款 A 级车身侧面和车尾造型基本延续了在售车型设计，但在尾灯结构上进行了优化。此外，新车型增加了两种金属车漆颜色：海夜蓝和时空银。

IT之家注意到，内饰方面，新款 A 级延续了一体式屏幕设计，并配备了最新款的奔驰方向盘。红色缝线的加入为中控台、座椅和车门细节带来了活力。配色方面新增 ARTICO 鼠尾草灰、ARTICO / MICROCUT 黑色和 ARTICO / MICROCUT 可可棕色可选，此外还有两款不同的碳纤维样式内饰饰件，以满足不同消费者的个性化需求。

动力系统方面，2024 款 A 级全系标配 1.3T 四缸发动机。A 180 L 车型为低功率版，最大功率 100 千瓦（136 马力），峰值扭矩 230 牛・米。而 A 200 L 动感型和时尚型则采用高功率版发动机，最大功率 120 千瓦（163 马力），峰值扭矩 270 牛・米。所有车型均配备 7 挡湿式双离合变速箱。

新款 A 级在配置上也有所升级，A 180 L 车型新增了远程服务功能，而 A 200 L 时尚型则新增了座椅加热功能，增强了车辆的舒适性和便利性。A 200 L 动感型在配置上保持不变，继续提供前 / 后驻车雷达、自动泊车、远程启动等智能化功能。

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