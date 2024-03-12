2023 年我国共实施汽车召回 214 次，涉及车辆 672.8 万辆

IT之家 3 月 12 日消息，IT之家注意到，市场监管总局今天发布了《关于 2023 年全国汽车和消费品召回情况的通告》，2023 年，我国共实施汽车召回 214 次，涉及车辆 672.8 万辆，分别比上年增长 4.9% 和 49.9%；共实施消费品召回 771 次，涉及产品 1042 万件，分别比上年增长 11.7% 和 4.6%。其中开展儿童用品召回 264 次，涉及产品 822 万件，占全年消费品召回总数量的 78.9%。

在汽车召回方面：2023 年，我国共实施新能源汽车召回 72 次，涉及车辆 160.3 万辆，占全年召回总数量的 23.8%。新能源汽车召回数量同比增长 32.3%，创历史新高。实施远程升级（OTA）召回 6 次，涉及车辆 117.3 万辆，同比增长 32.2%，OTA 逐渐成为汽车召回实施的重要方式。受市场监管总局缺陷调查影响召回 27 次，涉及车辆 399.6 万辆，同比增长 127.2%，占全年召回总数量的 59.4%。截至 2023 年年底，我国已累计实施汽车召回 2842 次，涉及车辆达 1.03 亿辆。

消费品召回方面：2023 年，受市场监管部门调查影响召回次数为 699 次，涉及产品 612.8 万件，分别占召回总次数和召回总数量的 90.7% 和 58.8%，缺陷调查仍是推动消费品企业实施召回的主要方式。截至 2023 年年底，我国已累计实施消费品召回 4885 次，涉及产品达 1.01 亿件。

《通告》显示，2023 年，市场监管总局与生态环境部密切合作，共同推进机动车排放召回工作稳步前进。全年共收集排放危害相关线索 1402 条，联合组织专家技术交流 7 次，启动调查案件 4 件，督促生产者实施排放召回 10 次，涉及车辆 181.1 万辆。截至 2023 年年底，我国已累计实施排放召回 31 次，涉及车辆 327.2 万辆。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。