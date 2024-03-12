佳能：目标到 2026 年在无反相机市场取得绝对领先地位

IT之家 3 月 12 日消息，根据佳能 2024 年企业战略，这家日本相机巨头在未来两年有几个目标，其中最重要的是目标是“在无反相机市场取得绝对领先地位”。

这一目标是在上个月横滨举办的 CP+ 展会上的一次企业战略发布会上提出的。佳能影像事业部副总负责人、高级管理执行办公室的 Go Tokura 在讲话中表示，佳能将通过提供“完整的 EOS R 系统产品线”，并拓展视频用户群体以及持续支持专业人士，来“确立其在无反相机市场的绝对地位”。

据IT之家了解，佳能目前在美国的可换镜头无反相机市场占据领先地位，但距离“绝对领先”还有一段距离，因为索尼仍然是全画幅无反相机领域的销售冠军。

Tokura 在演讲中提到，佳能希望将影像的作用从单纯的“拍摄和观看”扩展到“体验和运用”，并在此基础上拓展相关业务。具体而言，他们将推动广播部门研发用于“先进监控”的超高感光相机，推动电影 EOS 部门研发远程操控摄像机，并推动 EOS R 系列产品线进军立体视频（Volumetric Video）和虚拟现实领域。

这一战略此前已在佳能的近期声明和产品开发中有所体现，同时也直接与佳能未来两年的另一个企业目标相契合，即扩展其技术在 3D 影像领域中的应用。

佳能目前是唯一一家通过单枚摄像头即可进行立体视频和沉浸式视频拍摄的相机制造商，并且已经在该领域耕耘数年。2021 年，佳能推出了适用于 EOS 相机的 5.2mm f / 2.8 L 双鱼眼镜头，专用于拍摄虚拟现实头显的内容；当时，佳能还将 Oculus Quest 2 作为目标使用案例进行宣传。

然而，最近三年来 VR 技术发展迅速，佳能也意识到了这一点。在接受采访时，佳能承认其目前的成像技术（包括相机和双鱼眼镜头）尚无法创作出适用于苹果公司 Vision Pro 头显的内容，而 Vision Pro 目前是增强现实和虚拟现实领域分辨率最高的产品之一。

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