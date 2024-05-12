比亚迪海豹 X 车型申报图公布：纯电动力，两厢造型

IT之家 5 月 12 日消息，日前，在工信部第 383 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示中，IT之家发现了比亚迪海洋网新车身影，尾标显示该车或命名为“海豹 X ”。

▲ 比亚迪海豹 X

▲ OCEAN-M

从外观上看，这款新车与今年北京车展亮相的概念车 OCEAN-M 相似，比亚迪称其为“行业首款两厢后驱纯电钢炮”。这款新车采用了海洋网家族式前脸设计，配备犀利分体式头灯以及贯穿式尾灯，侧面隐藏式门把手。

申报信息显示，该车的长宽高分别为 4630/1880/1490 毫米，轴距 2820 毫米，将提供 18 英寸和 19 英寸两种规格的轮辋，可选装侧裙板镀铬饰条、前部雷达、轮辋等。此外，该车还提供三种尾部字标：海豹 06 GT、海豹 MINI、海豹 05 EV，最终以上市名称为准。

动力方面，比亚迪新车采用单电机后驱和双电机四驱两种动力布局，其中单电机车型提供两种不同功率的驱动电机，最大功率分别为 160 千瓦和 165 千瓦。双电机车型配备前交流异步电机和后永磁同步电机，最大功率分别为 110 千瓦和最大功率 200 千瓦。

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