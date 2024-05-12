微软因 Cortana 专利侵权被判赔偿 2.42 亿美元

IT之家 5 月 12 日消息，据路透社报道，5 月 10 日，美国特拉华州联邦陪审团裁定微软公司侵犯了 IPA Technologies 的一项专利，并勒令微软向其支付 2.42 亿美元（IT之家备注：当前约 17.5 亿元人民币）的赔偿金。陪审团认为，微软的 Cortana 语音助手软件侵犯了 IPA 在计算机通信软件方面的专利权。

此次裁决源于 IPA Technologies 2018 年提起的一场诉讼。IPA 当时指控微软的语音识别技术侵犯了与其个人数字助理和语音数据导航相关的多项专利。经过审理，案件焦点最终集中于 IPA 的一项专利。微软方面辩称其并未侵权，该专利本身也无效。

IPA Technologies 是专利许可公司 Wi-LAN 的子公司，Wi-LAN 由加拿大科技公司 Quarterhill 和两家投资公司共同持有。据悉，该涉案专利由 IPA 从 SRI 国际的 Siri 公司收购，而苹果公司在 2010 年收购了 Siri 公司及其技术，并将其应用于自家的 Siri 语音助手。

对于这一裁决，微软发言人表示：“我们仍然坚信微软并未侵犯 IPA 的专利，并将对该判决提出上诉。” IPA 和 Wi-LAN 的代表暂未对此作出回应。

值得一提的是，IPA 还曾因类似原因起诉过谷歌和亚马逊。其中，亚马逊在 2021 年胜诉，而针对谷歌的诉讼仍在进行中。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。