苹果定位服务被曝漏洞，可用于追踪部队行踪

IT之家 5 月 25 日消息，安全博客 Krebs on Security 本月发布博文，表示苹果公司的定位服务存在漏洞，通过 "窃取"WPS 数据库，可以定位部队行踪。

相关背景知识

手机定位固然主要依赖卫星定位，不过在城市地区，密集的高楼会导致移动设备难以接收卫星的微弱信号，因此移动设备在这种场景中会依赖基于 Wi-Fi 的定位系统（WPS）。

WPS 使用一个包含近 5 亿台 Wi-Fi 路由器的全球数据库。最重要的是，这不仅仅是他们能实际访问的公共路由器，而且他们能看到的所有 BSSID，这也包括很多家庭中的 Wi-Fi 路由器。

设备无法访问你的路由器，但它们可以检测到路由器并查询数据库，找出路由器的确切位置。这些数据库是由四处行驶的汽车创建的，它们使用多种方法跟踪自己的位置，并收集 BSSID，然后将其与这些位置进行匹配。

IT之家注：制造商设置的 BSSID 与用户选择的路由器 SSID 不同，简单来说可以将其视为路由器中无线网卡的 MAC 地址。

苹果和谷歌都有自己的 WPS 数据库，它们使用的方法基本相同。检测附近的 BSSID，测量每个信号的强度，然后将这些数据与 WPS 数据库进行比较，找出移动设备的位置。

谷歌定位方式

安卓手机会记录它能看到的 BSSID 及其信号强度，并将数据发送到谷歌服务器，服务器使用 WPS 数据库计算手机的位置，并将其发送给手机。

苹果定位方式

苹果的 WPS 还接受附近 BSSID 的列表，不是根据观察到的接入点及其接收到的信号强度来计算设备的位置，而是苹果通过 API 返回最多 400 个 BSSID 的地理位置，然后使用其中大约 8 个 BSSID 根据已知地标确定用户的位置。

从本质上讲，谷歌的 WPS 可以计算用户的位置，并与设备共享。苹果的 WPS 为其设备提供了足够多的有关该地区已知接入点位置的数据，设备可以自行进行估算。

苹果定位方式漏洞

马里兰大学的研究人员表示可以利用苹果公司 API 的冗长功能，绘制出单个设备进出世界上几乎任何指定区域的移动地图。

马里兰大学的这对研究人员说，他们在研究初期花了一个月的时间不断查询 API，询问随机生成的十亿多个 BSSID 的位置。

在这些随机生成的 BSSID 中，只有约 300 万个是苹果公司的 Wi-Fi 地理定位 API 所知道的，但苹果公司还返回了另外 4.88 亿个 BSSID 位置，这些位置已经通过其他查询存储在其 WPS 中。

研究人员说，通过归零（zeroing）或“地理围栏”苹果公司位置 API 索引的其他较小区域，他们可以监控 Wi-Fi 接入点随着时间的推移是如何移动的。

这个问题在实际层面可能会是个大问题，团队可以对俄乌冲突区域进行定位，能确认乌克兰和俄罗斯军队使用的星链设备的位置和移动情况。

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