支持生成 Emoji 表情 / 整理未读通知等，苹果 iOS 18 有望获得七大 AI 功能特性

IT之家 5 月 27 日消息，彭博社记者马克・古尔曼今天总结了苹果即将在 iOS18 中推出的多款 AI 功能，相关功能涉及自动生成表情符号、自动生成邮件 / 短信回复内容等，IT之家整理如下：

语音备忘录转录

苹果将为“语音备忘录”应用引入一个更大的录音按钮，相关按钮据称将占据应用界面中“很大一部分”，用户可以通过按下按钮说话，此后系统内置的 AI 模型将会把相关语音转成文字（语音转文字功能）。

标准“备忘录”应用也将获得升级，虽然功能定位上有一定重合，但“备忘录”应用也将迎来录制音频功能，系统将会自动将相关语音的主要内容总结为可阅读的逻辑性文本（文本摘要功能）。

改进电子邮件 / 短信消息

苹果将改进电子邮件 / 短信（iMessage / RCS）功能，支持根据上下文语境判断合理的回复内容；同时还会基于用户消息自动生成 Emoji 表情符号，为现有目录以外的任何场合提供全新的表情符号。

改进了 Safari，支持“网页橡皮擦”功能

允许用户移除或擦除网页的特定部分，该功能预计将建立在 Safari 现有的隐私保护功能之上，允许用户从他们选择的任何网页中删除不需要的内容。用户可以轻轻松松地“擦除”横幅广告、图像、文本甚至整个页面部分。

改进 Spotlight 搜索功能，可以进行更快、更可靠的搜索

改进 iOS / watchOS 平台的 Siri，互动聊天“更自然”

智能整理用户错过的通知

改进照片功能

新增“Clean Up”功能，用户可以通过“Clean Up”使用画笔工具，选择照片的区域并从图像中删除特定对象。在应用程序的内部版本中，测试人员还可以调整画笔大小，以便更轻松地去除较小或较大的物体。

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