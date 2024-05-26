古尔曼：苹果 iOS 18 的人工智能功能或将标记为测试版

IT之家 5 月 26 日消息，据彭博社记者马克・古尔曼 (Mark Gurman) 最新爆料，苹果备受期待的 iOS 18 及其他操作系统的人工智能功能可能会被标记为“测试版”或“预览版”。意味着这些功能尚不够稳定或成熟，以至于无法去掉测试标签而直接发布。

据 9to5mac 报道，预计苹果将采用一种多管齐下的方法，一些人工智能请求将直接在设备上本地处理，而另一些则会发送到苹果的云端基础设施进行处理。设备端的代码将逐项判断用户指令，并决定是自行处理还是传递到后端服务器。设备端处理功能或许仅限于最新苹果设备，例如最近一到两代的 iPhone、iPad 和 Mac。此外，苹果还计划为 Apple Watch 开发一款特殊的小型化的人工智能模型。

消息称，这些即将推出的基于人工智能的功能将包括短信和通知摘要、语音备忘录转写、AI 图片编辑、自动建议的消息回复以及升级后的 Safari 和 Spotlight 搜索，Siri 也将迎来改版。得益于生成式人工智能，用户甚至可以实时创作新的表情符号变体。

IT之家注意到，古尔曼还称，iOS 18 还将单独集成一个聊天机器人，该机器人将由 OpenAI 的 ChatGPT 技术提供支持。OpenAI 的首席执行官萨姆・阿尔特曼 (Sam Altman) 甚至可能会出现在 WWDC 视频中宣布这一合作伙伴关系，苹果与谷歌针对 Gemini 项目的合作可能也仍在进行中。

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