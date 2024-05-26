初代苹果 Siri 配音员揭秘：一开始为 Siri 配音没有报酬

IT之家 5 月 26 日消息，苏珊・贝内特 (Susan Bennett) 这个名字或许对你来说很陌生，但你大概率听过她的声音。贝内特是美国版 Siri 的初代配音演员，该智能助理于 2011 年 10 月随 iPhone 4s 一同发布。

据IT之家了解，在 iPhone 4s 发布两周年之际，贝内特曾首度公开她为 Siri 配音的经历。她当时每天花费四个小时录制各种无意义的音节和短语，这些素材经过处理，加速或减速后，便形成了我们所熟知的 Siri 声音。

近日，贝内特女士接受了美国有线电视新闻网 (CNN) 劳拉・科茨 (Laura Coates) 的采访。科茨当时正在报道由 OpenAI 和女演员斯嘉丽・约翰逊 (Scarlett Johansson) 引发的纠纷，约翰逊指控 OpenAI 聊天机器人 ChatGPT 的数字助理“Sky”模仿了自己的声音，而为 Sky 配音的演员则表示自己从未接到模仿约翰逊的指示。

正值 OpenAI 和约翰逊的纠纷成为新闻焦点之际，CNN 邀请贝内特女士分享了她作为初代 Siri 美国版配音演员的更多细节。贝内特表示，由于她的声音录制于 2005 年，直到 iPhone 4s 发布后她才知道自己成为了 Siri 的声音。她说：“2011 年，我接到一位同行打来的电话，他说‘我们正在玩这个新出的 iPhone 4s，这不是你的声音吗？’我当时就惊呆了。” 贝内特还以为自己 2005 年的录音仅仅用于手机短信功能，要知道，在 2005 年她录音的时候 iPhone 还未发布。

贝内特坦言，最初为 Siri 配音并没有从苹果公司获得任何报酬。不过她也提到，后来为 Siri 配音是有报酬的。

在今年 6 月 10 日即将举行的 WWDC 主题演讲上，苹果公司预计将对 Siri 进行重大改进。届时，苹果将展示其人工智能计划，其中应该包括升级版的 Siri 功能。

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