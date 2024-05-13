《真女神转生 5：复仇》6 月 14 日发售，Switch 原版游戏宣布将停售

IT之家 5 月 13 日消息，《真女神转生 5：复仇》将于 6 月 14 日发售，登陆 Switch、PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One 和 PC，本作包含原版《真女神转生 5》游戏全部内容，目前已在 Steam 开启预购，国区标准版 329 元，数字豪华版 389 元，任天堂商店 438 港币（IT之家备注：当前约 403 元人民币）。

今日开发者 Atlus 表示，伴随着《真女神转生 5：复仇》发售，原版 Switch 版《真女神转生 5》及其 DLC 将于 6 月 13 日 23:59 停止销售，该版本于 2021 年 11 月 11 日在 Switch 平台开售，已购买的玩家在游戏停售之后仍可以正常下载游玩。

IT之家附《真女神转生 5：复仇》游戏介绍如下：

此次＜复仇＞将破坏世界

全球累计销量超过 100 万套，广受用户好评的《真・女神转生 Ⅴ》推出决定版。系统，剧情及恶魔体验等诸多方面全面升级！

主角是一名高中生少年。

某日，在一个奇妙的梦境中，他面临一个抉择，他将决定是否要救助某个被封印的少女。

这一抉择，将故事分为两个篇章。

在“创世女神篇”中，玩家可游玩《真・女神转生 Ⅴ》中的故事。少年将被卷入天使与恶魔的战争，并投身于赌上世界未来的战斗。

在“复仇女神篇”中，玩家可体验受压迫者们的复仇记。少年将在化为一片沙漠的东京邂逅某个少女，与她一起向这个世界的谜团发起挑战。

不论是已经玩过《真・女神转生 Ⅴ》的玩家，还是首次接触本系列的玩家都可尽情享受游戏的乐趣，正统 RPG 重磅登场！