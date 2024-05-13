搭载骁龙 X Plus 处理器，戴尔 Latitude 7455 商用笔记本首次现身 Geekbench 数据库

IT之家 5 月 13 日消息，戴尔 Latitude 7455 商用笔记本首度现身 Geekbench 数据库，搭载高通骁龙 X Plus X1P-64-100 处理器。

测试机为戴尔 Latitude 7455，主板型号 0NG0W1，采用 16GB 内存，搭载 Windows 11 Pro 操作系统，在 Geekbench ML 测试中取得了 ONNX CPU 2738 分的成绩。

IT之家注：搭载酷睿 Ultra 处理器的 Latitude 7450 笔记本现已上市。

▲ 英特尔版 Latitude 7450 笔记本

目前已曝光有望搭载骁龙 X 系列处理器的电脑产品包括：

微软 Surface Pro 10

微软 Surface Laptop 6

三星 Galaxy Book4 Edge

联想 YOGA Slim 7 14 2024 骁龙版

联想 ThinkPad T14s Gen 6 骁龙版

联想 IdeaPad Slim 5 Gen 10

惠普蜻系列商务本骁龙版 / OmniBook X 14 / EliteBook Ultra G1q 14X

戴尔灵越 14 Plus 7441

戴尔 XPS 13 9345

戴尔 Latitude 7455

宏碁 Swift 14 SF14-11

华硕无畏 Vivobook S 15 S5507

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