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搭载骁龙 X Plus 处理器，戴尔 Latitude 7455 商用笔记本首次现身 Geekbench 数据库

2024/5/13 15:15:47 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 13 日消息，戴尔 Latitude 7455 商用笔记本首度现身 Geekbench 数据库，搭载高通骁龙 X Plus X1P-64-100 处理器。

Geekbench ML 跑分数据

测试机为戴尔 Latitude 7455，主板型号 0NG0W1，采用 16GB 内存，搭载 Windows 11 Pro 操作系统，在 Geekbench ML 测试中取得了 ONNX CPU 2738 分的成绩。

IT之家注：搭载酷睿 Ultra 处理器的 Latitude 7450 笔记本现已上市。

英特尔版 Latitude 7450 笔记本

▲ 英特尔版 Latitude 7450 笔记本

目前已曝光有望搭载骁龙 X 系列处理器的电脑产品包括：

  • 微软 Surface Pro 10

  • 微软 Surface Laptop 6

  • 三星 Galaxy Book4 Edge

  • 联想 YOGA Slim 7 14 2024 骁龙版

  • 联想 ThinkPad T14s Gen 6 骁龙版

  • 联想 IdeaPad Slim 5 Gen 10

  • 惠普蜻系列商务本骁龙版 / OmniBook X 14 / EliteBook Ultra G1q 14X

  • 戴尔灵越 14 Plus 7441

  • 戴尔 XPS 13 9345

  • 戴尔 Latitude 7455

  • 宏碁 Swift 14 SF14-11

  • 华硕无畏 Vivobook S 15 S5507

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关键词：戴尔高通笔记本电脑Latitude骁龙 X Plus

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