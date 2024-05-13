太空 RTS 游戏《家园 3》发售：Steam 国区 219 元起、IGN 双 8 分评价

IT之家 5 月 13 日消息，太空策略 RTS 游戏《家园 3（Homeworld 3）》将于明天凌晨 0 点发售，本作获 IGN 8 分评价，游戏在 Steam 国区标准版 219 元，豪华版售 292 元，舰队指挥部版售 328.5 元，豪华版及舰队指挥部版目前已经可以提前访问游戏。

据介绍，《家园 3》新作剧情发生在《家园 2》“银河繁荣的黄金时代”几十年之后，官方声称这款游戏能够带领玩家“再度领略年度最佳游戏大奖的科幻即时战略系列游戏魅力”。号称能够让玩家“在令人炫目的全 3D 空间中掌控全局，带领舰队作战，并体验浩瀚银河中徐徐展开的荣获大奖的故事剧情”。

IT之家附游戏官方介绍如下：

战局全权由您掌控。被称为“巨石”的巨型太空遗迹将 3D 地形带入了传统的《Homeworld》战场。利用古代文明的残垣断壁，将敌人引入精心策划的埋伏，或是将您的舰队隐藏起来，以躲避强大敌人的追击。堡垒中到处都是火力强悍的炮塔，引导您的战斗艇穿过危险的战壕并深入敌后。然而，并非一切都尽在您的掌握之中。太空中危险的天文现象，如粒子风暴和小行星带等，对经验丰富的指挥官来说也是一种挑战。

您可以选择正面冲锋、巧妙地展开侧翼包抄甚至是从上方和下方攻击敌人。《Homeworld 3》中完全模拟的弹道系统将使战场上的视线和掩护成为关键的战略因素。您的舰队将在一次次的任务中为您效命，您舰船上的伤痕也会被保留下来，成为荣耀的勋章。在战场上，战斗艇的飞行员和主力舰的舰长也会互相交流，传递重要信息。

随着现代技术的发展，《Homeworld》永恒的艺术风格也得以进一步提升，为玩家提供规模巨大、破坏力十足、美轮美奂的视觉效果。在漫天星辰之间，整齐列队的战斗艇在庞大的战列巡航舰周围穿梭飞行。古代文明的遗迹上，映出标志性战舰的影子。舰队交战之际，炮火连天的轮番轰炸宣告着其中一支舰队取得了胜利。