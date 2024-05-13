中美将举行人工智能政府间对话首次会议，交流科技风险及全球治理等问题

IT之家 5 月 13 日消息，据外交部北美大洋洲司“宽广太平洋”公众号消息，为落实中美元首旧金山会晤共识，经双方商定，中美将于当地时间 5 月 14 日在瑞士日内瓦举行中美人工智能政府间对话首次会议，就人工智能科技风险、全球治理以及各自关切的其它问题进行交流。

另外，根据英国机构 Tortoise Media 去年公布的 2023 年全球 AI 指数排名，该公司使用投资、创新和实践三个指标来确定各国在 AI 发展方面的排名，美国在这三项指标中均排名第一并获得 100 分的满分，尤其在投资方面表现突出，这很大程度上得益于商业投资方面获得的高分，即初创公司的活跃度。中国以 62 分紧随其后，自 2020 年该榜单首次发布以来，美中两国始终稳居前二。

据IT之家此前报道，OpenAI CEO 阿尔特曼曾在去年 6 月表示，“中国拥有一些世界上最优秀的 AI 人才，我真心希望中国的 AI 研究人员能在这方面做出巨大贡献”。此外，据美国智库“安全与新兴技术中心（CSET）”信息显示，中美两国是彼此在 AI 研究方面合作最多的国家。

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