IDC：全球 2024 年预计生成 159.2ZB 数据，2028 年将增加一倍以上

IT之家 5 月 13 日消息，调研机构 IDC 日前发布最新报告，对全球数据圈进行了未来五年预测，用于衡量每年创建、捕获、复制和消耗的数据量，包括消费者 / 企业、区域、数据类型、位置（核心、边缘、端侧）和云 / 非云。

IDC 预测，全球 2024 年将生成 159.2ZB （Zettabyte，十万亿亿字节）数据，2028 年将增加一倍以上，达到 384.6ZB，复合增长率为 24.4%。该机构认为，长期以来，人工智能的影响力在各个领域和技术中都很明显，包括智能监控、智能助理以及 AI 支持的商业工具和工业自动化等等，这些因素共同推动了生成和存储的数据量的稳步增长。

▲ 图源 IDC 公众号

IT之家从报告中获悉，这其中驱动因素包括：

不断增长的物联网设备安装，边缘和端侧的扩展；

云计算和多云环境的广泛采用，支持可扩展的数据管理和分析功能；

企业越来越多地采用人工智能和机器学习，从数据中获取新的见解；

制造业和其他行业持续向自动化和数字化转型转变，其中涉及使用大量运营和性能数据；

数字孪生的不断进步，包括制造、汽车、航空航天、医疗保健、公共事业等。

IDC 分析称，随着越来越多的数据被集中分析和复制，其中大部分数据将进入云端，云数据中心在密集型计算方面具有处理能力优势，这将推动云上生成的数据复合增长率达到 40.3%，到 2028 年，约 37% 的数据将在云端生成，高于 2023 年的 20.5% 和 2018 年的 12.2%。

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。