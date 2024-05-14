开发者顺利在初代 Switch 游戏机中使用 QEMU 模拟运行 Win11 ARM 系统

IT之家 5 月 14 日消息，一名开发者“PatRyk”近日在 X 平台发帖，展示了任天堂 Switch 初代游戏机在 Linux 环境下通过 QEMU 模拟运行 Windows 11 ARM 的效果，由于 Switch 游戏机硬件及驱动问题，黑客声称目前该机无法游玩游戏，甚至系统响应“都需要 10 秒钟”。

据介绍，任天堂 Switch 使用的 Tegra X1 处理器为 20 纳米制造工艺，搭载 4 核心 ARM Cortex-A57 架构中央处理器以及 4 颗 ARM Cortex-A53 架构处理核心；图形处理器采用了基于 Maxwell 微架构的 256 核心 CUDA，图形处理器会根据主机处于便携状态或插入底座的不同情况进行差异化运算，在开发者所示的便携状态下运算频率为 307.2MHz。

IT之家整理初代 Switch 游戏机的硬件信息如下：

SoC：英伟达 Tegra X1 系列定制版

屏幕：1280x720 分辨率 6.2 英寸 LCD 屏

RAM：4GB

存储空间：32GB

电池：4310 毫安时

重量：297 克

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。