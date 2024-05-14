谷歌 Pixel 9 系列三款机型真机照再曝光：搭载 Tensor G4 SoC，12/16GB 内存

IT之家 5 月 14 日消息，俄罗斯网站 rozetked.me 近日发布博文，分享了谷歌 Pixel 9 系列手机的实物照片，共有 Pixel 9、Pixel 9 Pro 和 Pixel 9 Pro XL 三款。

Pixel 9 将是 Pixel 8 的继任者，Pixel 9 Pro XL 将是 Pixel 8 Pro 的继任者，而 Pixel 9 Pro 将是一款规格与 XL 相似但尺寸为 Pixel 9 的手机。

本次曝光的原型机中，Pixel 9 配备了 12GB 内存，而其他两款则配备了 16GB 内存，存储容量均为 128GB，不过零售版本可能会有变化。

Pixel 9 的屏幕尺寸为 6.24 英寸，Pixel 9 Pro 为 6.34 英寸，Pixel 9 XL 为 6.73 英寸。从尺寸上看，Pixel 9 和 Pixel 9 Pro 完全相同，但屏幕的差异在于 9 的边框更宽。

Pixel 9 Pro 和 Pro XL 背面有三个 5000 万像素的摄像头；而 Pixel 9 有一个主摄像头和一个超广角摄像头。

三款 Pixel 9 手机均搭载 Tensor G4 SoC，不过标准版不支持 UWB，IT之家附上更多图片如下：

相关阅读：

《谷歌 Pixel 9 Pro 真机图片曝光：Tensor G4 芯片 + 16GB 内存》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。