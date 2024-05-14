微软 Win11 24H2 已在路上：现身蓝牙 SIG 网站，有望 5 月 20 日发布

IT之家 5 月 14 日消息，微软正在筹备发布 Windows 11 24H2 更新，科技媒体 MySmartPrice 近日在蓝牙技术联盟认证网站上发现了这一更新，表明距离微软正式发布已经不远了。

蓝牙认证网站上只是确认了“Windows 11 Version 24H2”的名称，但并没有披露其它的有用信息。不过此前消息称微软会在今年 5 月 20 日召开的活动中发布 Windows 11 24H2。

微软于 5 月 20 日举办 Windows 和 Surface 新品发布会，而且会衔接 5 月 21 日至 23 日举行的 Build 2024 大会，不少媒体猜测微软会在活动期间宣布 Windows 11 24H2。

IT之家此前报道，微软还可能会在 Build 大会上详细介绍 Windows 11 24H2 的 AI 功能。WindowsCentral 确认，微软届时将带来“全新的 Windows AI 功能”，而且该公司在 Build 大会的一个分会场标题中明确提到了这一点。

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