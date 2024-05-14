微软推出 Places 应用，AI 助力团队高效利用办公室空间

IT之家 5 月 13 日消息，后疫情时代，混合办公和灵活办公模式日益普及，员工到办公室的时间减少，同事之间协调见面时间变得更加麻烦。为了解决这一难题，微软推出了一款名为 Places 的全新人工智能应用（目前处于预览阶段），旨在帮助依赖 Outlook 和微软 Teams 开展协作的企业更好地协调员工到办公室的时间。

微软负责工作场所人工智能的企业副总裁 Jared Spataro 在博客中表示：“员工到办公室后，他们并不想看到一排空荡荡的办公桌，他们渴望与经理和经常合作的同事面对面交流。Places 可以帮助员工更轻松地协调办公室空间的使用。”

Places 应用包含一个专门的位置计划部分，员工可以在此设置和分享自己计划到办公室上班的日子，并查看同事计划到办公室上班的时间。经理还可以设置优先到办公室的日子，例如重要活动或团队日，让所有人都能提前知晓。这些位置数据将与 Outlook 日历互通，方便员工查看有哪些活动安排在办公室举行，以及自己选择到办公室上班的日子。

今年晚些时候，微软还计划将整个体验整合到微软智能助理 Copilot 中。届时，用户可以询问 Copilot “本周我应该哪几天去办公室？”，智能助理将根据用户的面对面会议、同事的到办公室计划以及团队活动等因素，提供建议日程。Spataro 表示，“用户还可以根据这些信息要求 Copilot 调整日程安排，例如在推荐的日子将工作地点更改为办公室，并重新安排面对面的会议。”

IT之家注意到，Places 还将提供一个查找功能，方便员工预订会议室或共享办公桌，并且该功能也将在 Outlook 中提供。如果员工忘记预订会议室或办公桌，还会收到日历提醒。今年晚些时候，Copilot 将支持端到端的预订体验，智能助理可以自动查找并预订会议所需的空间。

Places 的位置数据还将与其他 Microsoft 365 应用集成。在 Teams 中工作时，如果同事也在办公室，他们将被标记为“附近”，用户还可以通过键入 “@nearby” 来通知办公室里的同事进行即兴讨论或约午餐。

今年晚些时候，微软还将允许房地产和设施管理人员使用 Places 的空间分析功能，查看建筑物的使用情况以及哪几天最受员工欢迎。IT 管理员也可以更好地管理和调整空间，改善会议室和共享讨论室。该仪表板侧重于建筑物和房间的分析，而非为经理提供追踪单个员工的另一种手段。

Places 最终将成为 Microsoft Teams 高级版的一部分，目前该版本正处于促销价阶段，每月每位用户只需额外支付 7 美元（通常为 10 美元）。Teams 高级版还包含智能摘要、水印防泄漏等多项附加功能。

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