iPad 和 MacBook 是互补关系，苹果对推出“触控屏 Mac”松口

IT之家 5 月 14 日消息，苹果高管近日接受《华尔街日报》采访时表示，iPad 和 MacBook 并非竞争的关系，而是功能互补的两款产品。

《华尔街日报》记者乔安娜・斯特恩（Joanna Stern）对比了新款 iPad Pro 和 MacBook，并引用了消费者对这两款产品的看法，向负责 iPad 和 Mac 营销的苹果副总裁汤姆・博格（Tom Boger）提问。

博格认为 iPad Pro 和 Mac 视为可以同时使用的设备。IT之家翻译其观点如下：

我们不认为它们是相互竞争的设备，而是互补的关系。 iPad 是一款触摸优先的设备，而 Mac 则是为使用鼠标或键盘进行“间接操作”（indirect manipulation）而设计的，这也是苹果多年来多次重申的观点。

在被问及未来是否可能在 iPad 或者带触摸屏的 Mac 上运行 Mac 应用程序的可能性时，博格表示：

macOS 适用于截然不同的计算模式。博格说，许多苹果用户同时拥有这两款设备，并使用 iPad 通过 Continuity "扩展"Mac 的工作。

当被问及苹果公司是否会改变对触摸屏 Mac 的看法时，他表示：“哦，我不能说我们永远不会改变主意”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。