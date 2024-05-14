天龙 Denon Home 系列智能音箱支持“调用”苹果 Siri 语音助理，需局域网有 HomePod

IT之家 5 月 14 日消息，天龙近日发布新闻稿，宣布与苹果公司合作为旗下 Denon Home 150/250/350 系列智能音箱上线苹果 Siri“调用”功能，如果用户局域网中有 HomePod / mini 音箱，那么就可以通过 Denon Home 使用 Siri 语音助理。

▲ 天龙 Denon Home 音箱

除了 Siri 外，实际上 Denon Home 智能音箱还自带亚马逊 Alexa 语音助理服务，不过用户无法同时运行 Siri 和 Alexa，只能在设置中二选一。

IT之家注意到，用户若需要使用 Siri“调用”功能，需要为系列 Denon Home 音箱更新 U32 固件，而在更新固件后，相关设备便成为了首批“支持”Siri 的第三方智能音箱。

实际上苹果公司早在 2021 年的 WWDC 上便宣布将为第三方厂商开放 Siri“调用功能”，而在同年智能家居厂商 Ecobee 便推出了一款支持调用 Siri 的恒温器，不过后续便没有厂商推出类似的产品。

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