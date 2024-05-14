vivo X100 手机 OriginOS 4 更新：新增一句话剪视频、应用通话录音、万能文档

IT之家 5 月 14 日消息，vivo 昨日在 vivo 影像新蓝图暨 X 系列新品发布会上推出一系列系统新功能，包括蓝心小 V 能力增强、新增蓝心 AI 录音机、办公套件、万能文档等。
vivo X100 手机迎来 OriginOS 4 14.0.23.4 版本，带来上述功能更新，系统安装包大小为 1.06GB，IT之家整理此次更新情况如下：
蓝心小 V
新增“一句话视频剪辑”能力，蓝心小 V 会基于您的指令，从相册中优选出相关素材，并剪辑成更有氛围感的视频
新增智能日程建议，蓝心小 V 可以根据您的冲突日程，给出合理的日程优先级排序以及建议
小 V 帮记
新增小 V 帮记，为原 Al 字幕升级，支持第三方语音和视频通话场景语音转文字记录，支持多语言通话实时翻译和双语同显，通话结束后一键智能生成摘要总结和待办事项
翻译机
新增同声传译，支持持续自动识别语音内容并翻译，结果实时显示，提升用户翻译效率
优化对话翻译，新增面对面对话翻译模式，用户可根据不同场景选择合适的对话翻译模式
原子笔记
新增 Al 笔记创作，支持一键写周报、写日报、小红书文案等 10 多种类型的文本创作，以及对已有笔记进行续写、简化、扩充、润色等处理
万能文档
新增 vivo 万能查看器，支持查看 Pages、Numbers 和 Keynote 格式文件，并支持将三种格式文件转 PDF。同时，支持查看 CAD、PSD、Xmind 等多种专业文件格式
多任务
新增超级拖放，支持将一个应用内的图文内容，长按拖拽到另一分屏或小窗的应用内，实现一步跨应用的图文提取与分享
Jovi 输入法
新增词库下载，提供更多个性化词库，满足输入需求
新增“优化表达”功能，可协助您优化输入的内容，使其更加清晰、准确、丰富
新增 AIGC 创作表情包，您可通过 AIGC 生成更具个性化的表情包套图
原子隐私系统
新增相机、相册、文件管理、原子笔记至原子隐私系统，独立管理隐私文件
新增移入文件 / 移出文件组件，该组件可以帮助用户在原子隐私系统和主系统之间便捷地迁移文件
新增相册文件夹整体移入 / 移出功能，便捷迁移相册文件
新增原子隐私系统内的超级保密柜，即使隐私应用也无法访问
优化原子隐私系统与主系统应用的分屏组合方式，并可跨应用拖拽分享图文，提升多任务操作便捷性
优化提升数据安全性，隐私系统内相册、文件管理、原子笔记等数据与主系统隔离，主系统无法访问
截屏
新增“窗口截屏”功能，在使用小窗进行多任务场景操作时，若触发截图，能够自动识别并快速选择需要截取的部分
录音机
新增录音智能命名功能，支持智能识别录音内容，生成契合录音主题的标题名称
新增应用通话录音功能，支持通讯、会议等应用的通话录音
相机
优化相机变焦流畅度，提升相机变焦体验
网络
优化网络适应性和稳定性
通知与状态栏
修复部分场景下，低概率状态栏内容不更新的问题
应用
优化第三方应用兼容性，解决部分第三方应用功能使用异常的问题
显示与亮度
修复屏幕亮度调节低概率不生效的问题
多媒体
修复音乐播放过程中接听来电，挂断后低概率音乐未自动播放的问题
蓝牙
修复连接蓝牙耳机后，接听电话低概率无声的问题
系统
更新谷歌安全补丁（2024-04），提升系统安全性
修复低概率系统待机耗电异常的问题
修复横屏游戏界面，低概率导航条位置显示异常的问题
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