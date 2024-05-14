GPT-4o 模型登陆微软 Azure OpenAI 服务，性能更强价格更低

IT之家 5 月 14 日消息，OpenAI 于今日凌晨发布了其最新的旗舰人工智能模型 GPT-4o。相比先前版本，GPT-4o 实现了诸多升级：速度提升一倍，价格降低 50%（百万 token 的处理成本降至 7 美元），并且支持每分钟处理高达千万 token 的数据量。该模型拥有 128K 的上下文记忆能力，知识截止时间为 2023 年 10 月。微软宣布，已通过 Azure OpenAI 服务提供 GPT-4o 的预览版本。

与以往的模型不同，GPT-4o 能够无缝处理文本、图像和音频信息，为用户带来更加丰富、沉浸的交互体验。不过IT之家注意到，在初始版本中，GPT-4o 只支持文本和图像，未来将加入音频和视频的支持。

美国部分地区的 Azure OpenAI 用户可以率先通过 Azure OpenAI Studio 的预览功能试用 GPT-4o 的强大功能，微软将在本月晚些时候举办的 Build 2024 大会上分享更多有关 GPT-4o 和 Azure 人工智能的新消息。

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