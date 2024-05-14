高通官宣骁龙 X Elite 处理器将支持 Linux

IT之家 5 月 14 日消息，高通官宣旗下骁龙 X Elite 将支持 Linux 系统。

目前，高通已经开始向 Linux 内核添加功能，包括 NVMe over PCIe、声音机器驱动程序、PMC8380 PMIC、Pinctrl （TLMM）、Phy （PCIe / eDP / USB）、参考板支持 （CRD / QCP） 和系统缓存。

此外，高通还计划进行更多的 CPU / GPU 性能优化、电源优化、针对 Mozilla Firefox 和 Google Chrome 浏览器的端到端硬件视频解码、libcamera SoftISP 摄像头支持、在 linux-firmware 中提供固件，以及提供简易 Linux 发行版安装程序支持。

高通在开发者博客中表示运行 Windows 系统的骁龙处理器，同样支持 Linux。目前，高通与联想、Arm 和 Linaro 合作开发 AArch64 笔记本电脑 GitHub 项目，在骁龙 Windows 的几代 SoC 中内置了 Linux 支持，以确保用户可以在搭载高通旗下 SoC 的笔记本电脑上启动 Linux。

IT之家此前报道，惠普蜻系列骁龙版商务本现身 Geekbench，搭载高通骁龙 X Elite X1E-78-100 处理器。

测试机为 HP Dragonfly 14-fe0xxx，主板型号 8CBE，采用 16GB 内存，搭载 Windows 11 企业版操作系统，在 Geekbench 6 测试中取得了单核 2185、多核 11312 分的成绩。

目前已曝光将采用骁龙 X 系列处理器的电脑产品包括：

微软 Surface Pro 10

微软 Surface Laptop 6

三星 Galaxy Book4 Edge

联想 YOGA Slim 7 14 / YOGA Air 14s 2024 骁龙版

联想 ThinkPad T14s Gen 6 骁龙版

联想 IdeaPad Slim 5 Gen 10

惠普蜻系列商务本骁龙版 / Dragonfly 14 / OmniBook X 14 / EliteBook Ultra G1q 14X

戴尔灵越 14 Plus 7441

戴尔 XPS 13 9345

戴尔 Latitude 7455

宏碁 Swift 14 SF14-11

华硕无畏 Vivobook S 15 S5507

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