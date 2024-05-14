搭载骁龙 X Elite 处理器，惠普 Dragonfly 14 蜻系列商务笔记本现身 Geekbench

IT之家 5 月 14 日消息，上月通过 3C 认证的惠普蜻系列骁龙版商务本现身 Geekbench，搭载高通骁龙 X Elite X1E-78-100 处理器。

测试机为 HP Dragonfly 14-fe0xxx，主板型号 8CBE，采用 16GB 内存，搭载 Windows 11 企业版操作系统，在 Geekbench 6 测试中取得了单核 2185、多核 11312 分的成绩，该成绩低于骁龙 X Elite 处理器平均水平，仅供参考。

IT之家此前报道，惠普全新 OmniBook 系列笔记本首次曝光，型号 TPN-W163，现已通过国家 3C 认证，其市场型号为：

惠普 OmniBook X 14 英寸笔记本 AI PC

惠普 OmniBook X 笔记本

惠普 OmniBook X 笔记本 14X

惠普蜻系列高端轻薄商务本骁龙版

惠普 EliteBook Ultra 14 英寸 G1q 笔记本 AI PC

惠普 EliteBook Ultra G1q 14X

值得注意的是，本次跑分机型仍采用 Dragonfly 蜻系列英文命名，并未采用 OmniBook X 的市场名称，目前惠普尚未对其骁龙 X 系列笔记本产品作出预告。

目前已曝光有望搭载骁龙 X 系列处理器的电脑产品包括：

微软 Surface Pro 10

微软 Surface Laptop 6

三星 Galaxy Book4 Edge

联想 YOGA Slim 7 14 / YOGA Air 14s 2024 骁龙版

联想 ThinkPad T14s Gen 6 骁龙版

联想 IdeaPad Slim 5 Gen 10

惠普蜻系列商务本骁龙版 / Dragonfly 14 / OmniBook X 14 / EliteBook Ultra G1q 14X

戴尔灵越 14 Plus 7441

戴尔 XPS 13 9345

戴尔 Latitude 7455

宏碁 Swift 14 SF14-11

华硕无畏 Vivobook S 15 S5507

根据高通之前给出的信息，首批搭载骁龙 X Elite 芯片的笔记本电脑将于今年夏天上市。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。