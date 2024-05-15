开箱惊喜，苹果为 2024 款 iPad Air / Pro 推送首日更新：引入追踪器通知等

IT之家 5 月 15 日消息，苹果公司今天正式开售 2024 款 iPad Air 和 iPad Pro，起售价为 4799 元。科技媒体 MacRumors 今天发布博文，上述新款 iPad 预装特殊 iPadOS 17.4 更新，不过用户开机之后可以立即升级到 iPadOS 17.5 更新。

用户在新款 iPad Air 和 iPad Pro 中打开设置应用程序，可以看到 iPadOS 17.5 可用更新（内部版本号为 21F84），IT之家翻译相关更新日志内容如下：

Apple News+

Apple News+ 的离线模式让你在没有网络连接的情况下也能访问 Today feed 和 News+ 标签

Quartiles 是一款全新的原创每日文字游戏，现已在 Apple News+ 上架。

Puzzles 中的记分板（Scoreboard）可让您访问填字游戏、迷你填字游戏和四则运算的新玩家数据，包括统计数据和连胜纪录

跟踪通知

跨平台跟踪检测功能在检测到非机主本人的蓝牙跟踪器随机主移动，无论该设备配对的操作系统是什么，都会提醒用户。

文档扫描

改进全新 iPad Air 和 iPad Pro 的文档扫描功能。

配备 M4 芯片的新款 iPad Pro 配备了 "自适应 True Tone 闪光灯"，可改善文档扫描效果。目前还不清楚该功能是否需要 iPadOS 17.5，或者更新只是进一步优化了该功能。

苹果表示借助自适应 True Tone 闪光灯和人工智能，新款 iPad Pro 可以消除扫描文件上的阴影。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。