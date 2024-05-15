翻倍：谷歌将 Gemini 1.5 Pro 上下文窗口增加至 200 万个 tokens

IT之家 5 月 15 日消息，谷歌公司在今天召开的 2024 年 I / O 开发者大会上，宣布升级 Gemini 1.5 Pro 模型，将上下文窗口（AI 模型可理解的信息量）从当前 100 万 tokens 增加到 200 万。

谷歌表示升级之后，Gemini 1.5 Pro 能够同时处理 2 小时的视频、22 小时的音频、6 万多行代码或 140 多万字。

谷歌首席执行官皮查伊上台，宣布“我们已经完全进入 Gemini 时代”。Gemini 时代将会为创造者、开发者、初创企业创造更多的机会，实现多模态的任意格式输入输出。

皮查伊说，目前有 150 多万开发人员使用 Gemini 模型。150 万开发人员在谷歌工具中使用 Gemini 模型，调试代码，获得新的见解，并构建“下一代人工智能应用”。Gemini 现已集成到谷歌产品中，惠及 20 亿人。

IT之家注：谷歌为了更直观的展现，表示 Gemini 现有 100 万上下文窗口可容纳 9600 万个芝乐坊餐馆（Cheesecake Factory）菜单：

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