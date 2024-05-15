苹果产品路线图曝光：iPhone 16 / Plus 采用 8GB 内存、2026 年折叠 iPhone 登场

IT之家 5 月 15 日消息，消息源 @Revegnus1 近日发布推文，分享了苹果公司到 2027 年的产品路线规划图。

iPhone 16-- 2024 年

根据路线图细节，苹果今年推出的 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 内存将从 6GB 升级到 8GB。iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 已经配备了 8GB 内存，而今年预估全系配备 8GB 内存。

和郭明錤此前预测内容一样，路线图还显示 iPhone 16 Pro 也会和 iPhone 16 Pro Max 一样，采用 5 倍光学变焦的四重棱镜（潜望镜）变焦摄像头。

路线图还显示 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 配备更大的屏幕尺寸。IT之家此前报道，iPhone 16 Pro 屏幕尺寸将从 6.1 英寸增至 6.3 英寸，iPhone 16 Pro Max 屏幕尺寸从 6.7 英寸增至 6.9 英寸。

iPhone SE-- 2025 年

根据路线图，明年的重磅新机将是配备 6.1 英寸显示屏和 4800 万像素摄像头的 iPhone SE 4。

iPhone 17 Pro --2025 年

预计 iPhone 17 Pro 机型将配备三颗 4800 万像素摄像头，以及带 OIS 的前置 4800 万像素 FaceTime 摄像头，iPhone 将采用 Pol-less 显示屏的推出将使设备更薄，屏幕更亮。

折叠 iPhone -- 2026 年

路线图显示，可折叠 iPhone 外屏尺寸为 6 英寸，内屏尺寸为 8 英寸，还将使用低延迟、低功耗的 LLW DRAM。iPhone 18 Pro 机型将配备显示屏下的 Face ID。

2026 年，我们还将看到苹果推出 OLED 面板的 10.9 英寸 iPad Air 平板电脑和配备 8.4 英寸 OLED 显示屏的 iPad mini。苹果还将在 2026 年发布 14 英寸和 16 英寸 OLED 面板 MacBook。

2027 年及以后

苹果公司可能会在 2027 年发布 AR 眼镜或者可折叠 iPad 产品。

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