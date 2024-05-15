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苹果新 iPad Air / Pro 配电池健康选项：显示循环计数、支持 80% 充电限制

2024/5/15 6:24:08 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 15 日消息，苹果新款 iPad AiriPad Pro 有别于此前 iPad 机型，设置应用中新增了“电池健康状况”菜单，相关选项一度只有 iPhone 15 系列机型独占。

经 iCulture 确认，访问新款 iPad 上的 "设置"➝"电池" 会显示一个新的 "电池健康状况" 菜单，其中列出了电池健康状况（带有 "正常" 等读数）、最大容量、循环次数和 80% 限度充电优化选项，用户还可以查看电池生产时间和首次使用时间的详细信息。

IT之家今年 4 月报道，苹果公司本周面向开发者发布的 iPadOS 17.5 Beta 代码中，多处提及适用于 iPad 的新“电池健康”菜单，引入最大剩余容量和循环计数两项参数。

80% 限制与早期 iPhone 上的优化电池充电功能是分开的，后者通过学习设备的日常充电程序，智能地将超过 80% 的充电延迟到更合适的时间。

启用 80% 硬限制后，iPad 的充电时间不会超过这个百分比。苹果表示，缩短电池充满电的时间可以减少电池的损耗，延长电池的使用寿命。

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关键词：iPad苹果

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