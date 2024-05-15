人机交互大迈步，OpenAI GPT-4o 演示视频引热议：AI 之间也能聊天

IT之家 5 月 15 日消息，OpenAI 昨日凌晨发布 GPT-4o 模型，可以视为 GPT-4 的升级版本，可以实时推理处理音频、视觉和文本内容，而且能更加无缝地和 ChatGPT 交互。

OpenAI 总裁兼联合创始人格雷格・布罗克曼（Greg Brockman）随后发布了上手演示，让两台运行 GPT-4o 的设备进行语音或视频交互。

布罗克曼在演示开始之前，表达了自己的期望：让两台 AI 聊天机器人互相交流。布罗克曼向其中 A 聊天机器人讲述了他的期望，并让 B 聊天机器人可以调用摄像头观察周围世界。

B 聊天机器人会调用前置摄像头，并清晰地描绘出用户的穿着和所处的环境。然后 A 聊天机器人可以与它对话并提出问题，包括移动摄像头和它所看到的内容。

对话中，新版本 ChatGPT 不仅能通过视觉 AI 能力理解摄像头中发生的事情，同时还能够将理解的内容通过语音交互，进行更加丰富有趣的互动，同时还支持中途打断和对话插入，且具备上下文记忆能力。IT之家附上演示视频如下：

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