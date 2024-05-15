联想 ThinkPad P14s Gen 5 笔记本发布：锐龙 PRO 8040、双内存插槽、可选 5G 网络

IT之家 5 月 15 日消息，联想今天凌晨宣布推出 ThinkPad P14s Gen 5 笔记本电脑，搭载锐龙 PRO 8040HS 系列处理器，采用 ThinkPad T14 Gen 5 同款模具。

ThinkPad P14s Gen 5 最高搭载锐龙 7 PRO 8840HS 处理器（八核 Zen 4，最高频率 5.1GHz），内置 Radeon 780M 核显，提供双 DDR5 SO-DIMM 内存插槽与单 M.2 2280 固态硬盘插槽，最高支持 96GB 内存。

新款笔记本提供下列屏幕选项：

2.8K 400 尼特 IPS 屏，100% DCI-P3 色域

WUXGA 500 尼特 IPS 触控屏，100% sRGB 色域

WUXGA 400 尼特 IPS 屏，100% sRGB 色域

WUXGA 400 尼特 IPS 触控屏，45% sRGB 色域

WUXGA 400 尼特 IPS 屏，45% sRGB 色域

IT之家注：WUXGA 为 1920 x 1200 分辨率。

此外，该电脑还搭载 500 万像素摄像头，带 ThinkShutter 物理隐私遮挡，可选 IR 人脸识别功能；提供 39.3Wh 与 52.5Wh 两款电池，厚 17.71mm，重 1.31kg 起。

值得注意的是，P14s Gen 5 搭载高通 NFA-725A Wi-Fi 6E 网卡，支持蓝牙 5.3，可选高通 X24 4G、X62 5G 基带。

新款 ThinkPad P14s Gen 5 笔记本电脑提供双雷电 4 与 RJ45 网线接口：

联想 ThinkPad P14s Gen 5 笔记本电脑将在 5 月于美国市场上市，起售价 1379 美元（IT之家备注：当前约 9984 元人民币）。

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