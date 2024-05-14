惠普 OmniBook 蜻系列商务笔记本渲染图泄露：骁龙 X Elite、腕托印有 AI 标志

IT之家 5 月 14 日消息，海外媒体 WinFuture 获得了惠普 OmniBook 笔记本的官方渲染图，但并未获知其详细的配置信息。

▲ 图源 WinFuture，下同

IT之家此前报道，惠普 OmniBook 系列笔记本时隔 22 年回归，型号 TPN-W163，现已通过国家 3C 认证，其市场型号为：

惠普 OmniBook X 14 英寸笔记本 AI PC

惠普 OmniBook X 笔记本

惠普 OmniBook X 笔记本 14X

惠普蜻系列高端轻薄商务本骁龙版

惠普 EliteBook Ultra 14 英寸 G1q 笔记本 AI PC

惠普 EliteBook Ultra G1q 14X

新款 OmniBook 笔记本电脑 A 面采用惠普“薯条”Logo 设计，C 面电源按键采用蓝色设计，并在腕托处印有蓝色 AI 标志。

该款惠普蜻系列骁龙版商务本已经现身 Geekbench，搭载高通骁龙 X Elite X1E-78-100 处理器。

渲染图显示惠普 OmniBook 笔记本左侧提供两个 USB Type-C 接口，其中一个为 40Gbps 速率的 USB4 接口；右侧提供一个 USB Type-A 接口与 3.5mm 音频输出接口。

目前已曝光有望搭载骁龙 X 系列处理器的电脑产品包括：

微软 Surface Pro 10

微软 Surface Laptop 6

三星 Galaxy Book4 Edge

联想 YOGA Slim 7 14 / YOGA Air 14s 2024 骁龙版

联想 ThinkPad T14s Gen 6 骁龙版

联想 IdeaPad Slim 5 Gen 10

惠普蜻系列商务本骁龙版 / Dragonfly 14 / OmniBook X 14 / EliteBook Ultra G1q 14X

戴尔灵越 14 Plus 7441

戴尔 XPS 13 9345

戴尔 Latitude 7455

宏碁 Swift 14 SF14-11

华硕无畏 Vivobook S 15 S5507

参考阅读：

《搭载骁龙 X Elite 处理器，惠普 Dragonfly 14 蜻系列商务笔记本现身 Geekbench》

《惠普蜻系列骁龙版商务本 OmniBook X 14 通过 3C 认证：骁龙 X Elite、65W 电源》

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