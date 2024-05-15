HMD XR21 坚固型手机发布：“换标”版诺基亚 XR21，599.99 欧元

IT之家 5 月 15 日消息，HMD XR21 坚固型手机正式发布，为去年上市的诺基亚 XR21 手机的“换标版”，欧洲制造，售价 599.99 欧元（IT之家备注：当前约 4686 元人民币）。

HMD XR21 手机搭载高通骁龙 695 处理器、6GB 内存与 128GB 存储，使用一块 6.49 英寸 FHD+ 120Hz 屏幕，典型亮度 450 尼特，阳光下峰值亮度 550 尼特，支持湿手与手套触控，表面覆盖康宁大猩猩 Victus 玻璃。

据介绍，该手机通过 MIL-STD-810H 军规测试，满足 IP69K 防尘防水标准，为欧洲、澳大利亚与新西兰用户提供一年免费屏幕更换服务。

相机配置方面，HMD XR21 提供 6400 万像素主摄、800 万像素超广角镜头与 1600 万像素前置镜头。

HMD XR21 提供午夜黑配色，厚 10.45mm、重 231g，内置 4800mAh 电池，支持 33W 快充。

HMD 目前已推出四款自有品牌手机：

HMD Pulse：139.99 欧元（当前约 1093 元人民币）起

HMD Pulse+：159.99 欧元（当前约 1250 元人民币）起

HMD Pulse Pro：179.99 欧元（当前约 1406 元人民币）起

HMD XR21：599.99 欧元（当前约 4686 元人民币）起

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