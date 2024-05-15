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三星 Galaxy Book4 Edge 笔记本再度现身：14 / 16 英寸双版本、骁龙 X Elite

2024/5/15 9:24:26 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 15 日消息，骁龙 X Elite 处理器首发机型之一的三星 Galaxy Book4 Edge 笔记本现已通过韩国 KC 认证，将提供 14 / 16 英寸双版本。

14 英寸 Galaxy Book4 Edge

KC 认证照片

14 英寸 Galaxy Book4 Edge 笔记本电脑型号为：

  • NT940XMA

  • NT941XMA

16 英寸 Galaxy Book4 Edge

KC 认证照片

16 英寸 Galaxy Book4 Edge 笔记本电脑型号为：

  • NT960XMA

  • NT960XMB

  • NT961XMA

  • NT961XMB

IT之家此前报道，Galaxy Book4 Edge 笔记本电脑已经现身 Geekbench 跑分数据库，测试机型号为 NP940XMAA-EXP，搭载骁龙 X Elite X1E-80-100 处理器。

Geekbench 跑分

目前，两个尺寸版本的电脑均已上架丹麦电商平台 ComputerSalg，提供 Arctic Blue 配色。

14 英寸 / 12 核 / 16GB / 512GB：14001 丹麦克朗（当前约 14679 元人民币）

16 英寸 / 12 核 / 16GB / 512GB：21322 丹麦克朗（当前约 22355 元人民币）

电商平台

IT之家注：上述价格估计为占位符，仅供参考。

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关键词：Galaxy Book4 Edge三星笔记本骁龙 X Elite

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