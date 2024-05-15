三星 Galaxy Book4 Edge 笔记本再度现身：14 / 16 英寸双版本、骁龙 X Elite

IT之家 5 月 15 日消息，骁龙 X Elite 处理器首发机型之一的三星 Galaxy Book4 Edge 笔记本现已通过韩国 KC 认证，将提供 14 / 16 英寸双版本。
14 英寸 Galaxy Book4 Edge
14 英寸 Galaxy Book4 Edge 笔记本电脑型号为：
NT940XMA
NT941XMA
16 英寸 Galaxy Book4 Edge
16 英寸 Galaxy Book4 Edge 笔记本电脑型号为：
NT960XMA
NT960XMB
NT961XMA
NT961XMB
IT之家此前报道，Galaxy Book4 Edge 笔记本电脑已经现身 Geekbench 跑分数据库，测试机型号为 NP940XMAA-EXP，搭载骁龙 X Elite X1E-80-100 处理器。
目前，两个尺寸版本的电脑均已上架丹麦电商平台 ComputerSalg，提供 Arctic Blue 配色。
14 英寸 / 12 核 / 16GB / 512GB：14001 丹麦克朗（当前约 14679 元人民币）
16 英寸 / 12 核 / 16GB / 512GB：21322 丹麦克朗（当前约 22355 元人民币）
IT之家注：上述价格估计为占位符，仅供参考。
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