小米完成 10000 辆 SU7 汽车交付，用时 43 天

IT之家 5 月 15 日消息，雷军今日官宣，从 4 月 3 日首次交付开始，43 天时间，小米 SU7 已经交付了 10000 台车（截至 5 月 15 日 10 时）。

雷军表示：“我们正在继续扩充产能，确保今年交付 10 万台。感谢大家关心和支持，感谢车主朋友们的耐心和包容！”

小米首款车型 SU7 于 3 月 28 日正式上市，售价 21.59 万起，有 SU7、SU7 Pro 和 SU7 Max 三个版本。官方公布的数据显示该车上市 4 分钟大定破万，7 分钟大定破 2 万，27 分钟大定破 5 万，24 小时大定 88898 台。

小米官方 5 月 1 日宣布，小米 SU7 的 4 月交付量达 7058 台（4 月 3 日首次交付），同时累计锁单量也达到了 88063 台。

截至IT之家发文，小米 SU7 标准版锁定订单后预计 29-32 周交付，小米 SU7 Pro 锁定订单后预计 30-33 周交付，小米 SU7 Max 锁定订单后预计 33-36 周交付。

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