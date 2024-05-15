三星 Galaxy M35 手机渲染图曝光：Exynos 1380 芯片 + 6GB 内存

IT之家 5 月 15 日消息，三星 Galaxy M35 智能手机近日现身 Google Play Console，从曝光的渲染图来看，这款手机背面有三个摄像头，正面有一个自拍镜头，整体和 Galaxy A35 相似。

此外数据库页面还显示，三星 Galaxy M35 手机采用 Exynos 1380 芯片组和 6GB RAM 选项，出厂搭载安卓 14 系统。

Galaxy M35 应该和 Galaxy A35 手机一样，采用 5000 万像素主摄像头和 6.6 英寸 AMOLED 全高清 + 分辨率显示屏。

三星 Galaxy M35 手机预估更侧重于电池续航，不过目前尚不清楚具体容量。IT之家注：三星 Galaxy M 系列和 A 系列的区别主要体现在电池方面，例如，Galaxy M15 配备了 6000 毫安时电池，而 A15 5G 则配备了 5000 毫安时电池。

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