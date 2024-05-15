华为 MatePad Pro 13.2 英寸新款正式发布：自研“天生会画 App”加持，激发创作潜力

在 5 月 15 日的华为发布会上，华为 MatePad Pro 13.2 英寸平板迎来了“罗兰紫”新配色的发布，一同宣布的，还有“天生会画”App 正式开启公测的消息。

天生会画是一款强大易用的绘画软件，由华为自研，拥有真实丰富的笔刷库，包括中国美院大师级笔刷，丹青妙笔形神兼备，首创拟真画布技术，与华为 MatePad Pro 13.2 英寸和星闪笔搭配，能够带来超真实的绘画体验，将专业生产力推向了全新的高度。

据官方介绍，在底层核心上，天生会画 App 搭载了专业级的方天绘画引擎，结合独家技术和专业调校，支持更多图层、超低时延和超高帧率，为用户带来极致流畅的绘画感受。

相较于 Procreate 绘画软件，天生会画 App 还有更加真实自然的中国美院手工笔刷。华为联合中国美术学院多位绘画大师及艺术人才团队，全面深度参与打造大师笔刷、定制色卡和专业绘画教程的开发制作。

在智慧功能方面，天生会画 App 还提供了 AI 智能选区、快捷操作手势、便捷绘图工具以及柳叶笔等功能，让艺术创作更高效。同时，它还配备了中国美院定制色卡，助力用户创作出更加出众的艺术作品。

天生会画提供了跟学跟练功能，预置线稿模板让跟练变得更加轻松，让用户轻松掌握绘画技巧，同时联合中国美术学院即将共同推出全套使用教程与绘画课程，让学习绘画变得更加专业。无论是初学者还是专业艺术家，天生会画 App 都能轻松满足绘画学习需求。

这也正应对了天生会画的初衷 —— 旨在通过科技赋能艺术创作，降低绘画门槛，为广大消费者提供更强大易用的绘画创作工具，探索自身艺术创造力的无限可能。天生会画 App，让每个人都能成为艺术家。

既然讲到绘画制作，那自然离不开手写笔。

天生会画 App 与全球首款采用星闪技术的终端产品 ——HUAWEI M-Pencil（第三代）完美兼容，这支业界首支超万级压感手写笔，其内置的星闪芯片集成了全新升级的高精度压力采样模块，压感层级从过去的 4096 级大幅跃升至万级以上。相比于蓝牙，星闪技术将压感采集频率及笔尖向屏幕发送的信号频率足足提升了 6 倍。低至 0ms 的跟手性表现，将为用户提供专业数位板级的写画体验。

天生会画 App 搭配星闪笔，在华为 MatePad Pro 13.2 英寸的大屏上能够充分展现其强大的绘画功能和卓越的用户体验。

华为 MatePad Pro 13.2 英寸搭载了 13.2 英寸大尺寸柔性 OLED 屏，这块临境显示大屏拥有 2.8K 超清分辨率、3:2 生产力屏幕比例、全局 P3 广色域、144Hz 超高刷新率，且在 sRGB 及 P3 色域下均达到了∆E＜1 的专业级色准表现，拥有色彩准确、明暗真实、流畅清晰以及舒适护眼的顶级显示效果。华为 MatePad Pro 13.2 英寸屏幕全屏亮度最高达 800 nits，显示 HDR 内容下的峰值亮度可达 1000nits，户外采风绘画创作，完全无惧强光照射。它的“自然光感显示”技术，还能对亮度、对比度、颜色进行补偿，P3 广色域投屏高色准以及多屏同色，在所有环境下，都最大限度地还原创作者本意。

更重要的是，华为 MatePad Pro 13.2 英寸采用超轻薄设计，机身厚度只有 5.5mm，主机重量更是只有 580g，三指即可轻松握持。在这块沉浸感极强，又极为轻薄的屏幕上，用户能够尽情挥洒创意，为创作过程注入更多的灵感和激情，助力更高质量的艺术创作。

华为 MatePad Pro 13.2 英寸此次推出的全新「罗兰紫」配色，充满了神秘而深邃的紫色魅力。这种浓郁而不失柔和的色调，使得整个产品散发出一种独特的高雅气质。在光线的流转下，后壳会微微闪烁，宛如星空下的紫罗兰。

一手握持平板，一手勾勒作品。

对于户外创作者来说，罗兰紫配色的华为 MatePad Pro 13.2 英寸平板更像是一件艺术品本身，与他们的作品完美融合，共同书画艺术篇章。

在 HarmonyOS 4.2 的加持下，华为 MatePad Pro 13.2 英寸罗兰紫首次带来了 AI 隔空操控，这也是华为 AI 隔空操控在平板上的“首秀”。华为 MatePad Pro 13.2 英寸罗兰紫支持和 Mate60 一样的隔空手势操作：上下滑动，挥手即可刷视频；还支持连续滑动，翻阅网页更高效。

除此之外，华为 MatePad Pro 13.2 英寸还支持全新自由多窗，获得 PC 般的窗口交互体验；系统级演示批注，不同会议场景批注实时共享；鸿蒙专业生态，PC 应用引擎，实现桌面级应用的原生体验；华为笔记，灵感记录，随心创作；全新通知中心及实况窗，第一时间掌握最有价值的信息；全新超级中转站，打破应用与设备的壁垒等。以超级中转站为例，在绘画创作中手机拍摄的灵感照片，存放在超级中转站里，此时平板端的超级中转站也会同步这张照片，在平板上瞬间打开。

写在最后

华为 MatePad Pro 13.2 英寸平板的全新罗兰紫配色以及天生会画 App 的官宣，无疑为平板数字创作领域注入了新的活力。全新配色版本与华为 Pura 70 Pro 罗兰紫一脉相承，让你轻松拥有鸿蒙创作套装。

作为一款强大易用的绘画创作工具，华为自研的天生会画 App 让创作变得触手可及，即便是绘画初学者也能在其中自由发挥，借助跟学跟练和绘画课程，享受学习创作的乐趣。而对于专业创作人士而言，其提供的丰富绘画工具和创作资源，则使绘画过程更加高效、有趣，每个人都能在创作中找到属于自己的满足和成就感。

值得一提的是，华为 MatePad Pro 11 英寸 2024 款也迎来了降价，对于预算有限而又热衷数字创作的朋友，这也是一个不错的选择，应对创作、学习、办公需求也是游刃有余。感兴趣的小伙伴不妨关注一下。

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