IMF 总裁警告：AI 将对劳动力市场造成海啸般打击，影响全球四成岗位

IT之家 5 月 15 日消息，据路透社报道，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜・格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）近日在瑞士苏黎世出席活动中表示，AI 将对劳动力市场造成“海啸般”的打击。

格奥尔基耶娃称：“我们几乎没有时间让人们和企业为此做好准备”。

正如IT之家此前报道中提到的，她认为 AI 可能在未来两年影响全球四成工作岗位，而 AI 浪潮对发达经济体的岗位影响更大，比例将达到 60%。

格奥尔基耶娃补充到：“如果我们管理得当，它（AI）可以极大地提高生产力，但也可能导致更多的错误信息，同时加剧社会的不平等。”

这位 IMF 掌门人在 4 月的世界银行和国际货币基金组织春季会议前表示，如何应对 AI 的出现已成为全球经济面临的最大问题。

她当时称：“AI 可能会大大加速第四次工业革命。这带来了巨大的潜在利益，但同时也引入了风险…… 对数字基础设施、技能以及强大的社会安全网络的投资，将决定 AI 的应用速度及其对生产力的影响。”

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