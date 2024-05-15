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首页 > 智能时代>人工智能

谷歌 AI 视频搜索功能演示又翻车，Gemini 给出错误维修建议

2024/5/15 16:28:24 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 5 月 15 日消息，在今天的谷歌 I / O 大会上，谷歌大肆宣传其名为 Gemini 的人工智能将接管搜索引擎领域。然而，在其炫酷的演示环节中，Gemini 却再次暴露了所有大型语言模型至今为止都存在的致命缺陷：自信满满地给出错误答案。

在 “Gemini 时代下的搜索” 演示片段中，谷歌展示了其视频搜索功能，用户可以通过拍摄短视频并用语音提问进行搜索。演示的例子是一个卡住的胶片相机过片杆，用户询问“为什么扳杆无法移动到底”，Gemini 则识别出问题并提供了维修建议。

然而问题在于，Gemini 给出的答案整体而言令人啼笑皆非。谷歌在演示中突出显示的建议之一是“打开后盖并小心取出胶片”，这可能是用户遇到这种情况时最糟糕的操作（在非完全黑暗的环境下打开后盖会使胶片曝光，从而损坏已经拍摄的照片）。

IT之家注意到，这已经是谷歌第二次在演示其人工智能产品时出现重大失误了。去年，其 Bard 的聊天机器人信誓旦旦地宣称詹姆斯・韦伯太空望远镜是首架拍摄到太阳系外行星的望远镜，而事实并非如此。

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关键词：Gemini谷歌人工智能

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