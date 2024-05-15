广汽本田拟削减生产团队：消息称约 1700 人“自愿离职”，加速新能源转型

IT之家 5 月 15 日消息，综合界面新闻、日经报道，由于在华销售低迷，广汽本田开始在正式员工中征集自愿离职人员，涉及在工厂从事生产业务的员工，目前已有约 1700 人应征，占合资公司总人数 14%。

界面新闻就此事向广汽本田确认，得到肯定的回复：该征集目前刚刚启动，员工可按照意愿自主提出，广汽本田会依法依规向员工进行补偿，具体赔偿方案目前尚未确定。

这次到期劳务合同不续约、自愿协商解除劳务合同的规划，目的是加速广汽本田的新能源战略转型，生产也会随着生产队伍的减少进行调整，但具体生产计划调整目前还没有明确。

报道称，自 2020 年销量创下历史纪录后，本田在华销量已连续 3 年下滑，由 2021 年的 156.15 万辆下降至 2023 年的 123.42 万辆，其中广汽本田销量从 78 万辆下滑至不足 65 万辆，且年下滑幅度持续拉大。由于销量持续下滑，据悉本田计划将今年中国销售计划降低 13% 至 106 万辆。

据IT之家此前报道，本田上月在华推出全新品牌“烨”。根据规划，“烨”品牌将于 2027 年前推出 6 款电动汽车。其中，烨 GT 目前仍是概念车，P7 将由广汽本田投产，S7 则由东风本田投产，年底上市。

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