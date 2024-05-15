奔驰：不会停止开发新的纯电汽车架构平台，电动化转型决心不变

IT之家 5 月 15 日消息，梅赛德斯-奔驰今日就“减少电动汽车平台研发投入”“放弃原定 MB.EA Large 架构”相关传闻向懂车帝回应，“梅赛德斯-奔驰不会停止开发新的纯电汽车架构平台；奔驰坚持电动化转型的决心不变，将继续推出新的纯电车型。梅赛德斯-奔驰致力于为每位客户打造最适合其需求的产品，将灵活地提供多种驱动方式的车型，包括纯电车型和电动化燃油车型。”

IT之家附前情提要：

德国媒体 Handelsblatt 近期报道称，梅赛德斯-奔驰大幅减少了电动汽车平台的研发投入，决定放弃其此前计划中的全新 MB.EA 大型（MB.EA Large）架构。该平台原计划于 2028 年推出，旨在成为现有 EQE、EQS 轿车和 SUV 车型的下一代基础架构。报道援引四位内部人士的消息称，由于现有 EQE 和 EQS 车型销量不佳，梅赛德斯-奔驰做出了这一决定。

▲ EQS

梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松曾表示，致力于 2030 年前为所有产品提供纯电选择，无论是 CLA 级还是 S 级车型。

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