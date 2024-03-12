梅赛德斯-奔驰 CEO 呼吁欧盟降低对华电动汽车关税：保护主义“走错了路”

IT之家 3 月 12 日消息，英国《金融时报》北京时间今日午间刊登了对梅赛德斯-奔驰 CEO 康林松（Ola Källenius）的采访，康林松呼吁欧盟降低从中国进口电动汽车的关税。

康林松直言“不要提高关税”，并自称逆向思维者，认为应当“反其道而行之”—— 降低现有的关税。他认为向欧洲出口的中国公司是“竞争的自然发展”，当地车企需要以更好的产品、更好的技术、更高的敏捷性来应对，“这就是市场经济，让竞争发挥作用。”

“我们可能会认为，保护主义是给我们带来‘长期成功’的东西，但我相信，历史告诉我们事实并非如此。”康林松还补充说，“我们生活在一个务实的世界里…… 但如果我们试图在增加保护主义中寻求财富，我们就走错了路。”

报道称，目前中国电动汽车在出口到欧洲时要支付 10% 的关税。欧洲汽车制造商向中国出口汽车时要支付 15% 的关税，这也正是大多数在华销售的德国车型都是在华生产的原因之一。

据IT之家此前报道，去年 9 月，欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会斯特拉斯堡的年度欧盟国情咨文中宣布，欧盟委员会已经启动了对中国政府对电动汽车制造商提供补贴的调查，评估欧盟是否需要征收关税，以保护自己免受从国家补贴中受益的中国电动汽车生产商的侵害。

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