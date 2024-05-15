磐镭 HO4 13620H 迷你主机上市：32G+1TB，首发价 3299 元

IT之家 5 月 15 日消息，磐镭 HO4 13620H 迷你主机上市，搭载英特尔 13 代酷睿 i7 13620H 处理器，配备 32G+1TB 内存组合，首发价 3299 元。

IT之家整理该产品详情信息如下：

新款 HO4 迷你主机搭载了英特尔酷睿 i7-13620H 处理器，拥有 10 核心 16 线程（6P+4E），最高睿频为 4.9 GHz，带有 24MB 的 L3 缓存。

英特尔酷睿 i7-13620H 处理器采用 Intel 7 工艺制造，TDP 为 55W。

主机的核显拥有 64 个执行单元，最高动态频率为 1.5 GHz；配备了 2 个 SO-DIMM 插槽，标配 DDR4-3200 内存，最大容量支持 94GB。

磐镭 HO4 13620H 迷你主机拥有 2 个 M.2 2280 插槽，最高支持 8TB 的 NVMe M.2 SSD，内部散热采用 VC 均热板散热技术，散热效率提高，官方称“机器在运行过程中噪音更低”。

主机接口信息如下：

前置接口

USB × 2

USB 4 × 1

耳机孔 × 1

后置接口

DCIN × 1

2.5G LAN × 2

DP × 1

HDMI × 1

USB × 2

此外，磐镭 HO4 迷你主机尺寸为 136×128×52mm，配备彩虹灯带，还支持 Wi-Fi 6 + 蓝牙 5.2 无线连接。

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