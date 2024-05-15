苹果高管：“平板电脑很烂，但 iPad 除外”

IT之家 5 月 15 日消息，本周，《Fast Company》刊登了对苹果高级副总裁 John Ternus 和 Greg Joswiak（简称“Joz”）的采访，深入探讨了苹果对 iPad 的愿景、M4 芯片、AI 以及让 iPad 称得上“专业”的因素。

IT之家注意到，采访中最精彩的部分或许来自 Joz 的一句话：“我犹豫要不要称它为‘平板电脑’，因为平板电脑很烂，但 iPad 并非如此。（I hesitate to call it a tablet, because tablets suck, and iPads don't,）”

苹果在新款 iPad Pro 上首发了 M4 芯片，苹果指出 M4 芯片是驱动全新 iPad Pro 的双联 OLED 显示屏的关键，Ternus 概述了 M4 芯片为 iPad Pro 系列带来的整体提升：“我们一直以来都将 iPad 视为一块神奇的玻璃面板，让人们可以与内容直接互动。因此，我们很兴奋能通过新款 iPad Pro 突破轻薄极限，同时不影响性能。它拥有我们有史以来为 iPad 配置的最佳显示屏和最强劲的性能，而且并没有在续航或耐用性方面做出任何妥协。我们认为这将带来终极的 iPad 体验。”

M4 iPad Pro 还将搭配一系列全新配件。其中包括一款新增功能键和更大触控板的铝制妙控键盘，以及更先进的 Apple Pencil Pro。苹果巧妙地改进了 Apple Pencil Pro 的充电方式，Ternus 解释道：“我们不得不设计出一种全新的架构。实际上，我们将电磁感应充电解决方案的尺寸缩减了一半，不到之前版本的一半大小，这样才能将所有这些组件集中在一起并使其正常运作。”

Joz 在采访中还提到，苹果正在“简化 Pencil 系列产品线”。不过，要想完全实现这一目标，或许还需要逐步淘汰初代 Apple Pencil 和 Apple Pencil 2。

最后，文章还探讨了 AI、Mac 电脑以及苹果如何定义“专业级” iPad。Joz 表示：“事实上，大多数 Mac 用户都拥有 iPad，并且会同时使用这两款设备。同样，许多 iPad 用户也拥有 Mac 电脑，甚至有些人还有 Windows 电脑。人们会根据当时的情况选择最合适的工具。它们是两种截然不同的工具。”

Ternus 则对 iPad Pro 的“专业性”提出了异议，他认为“专业”并非由 Mac 电脑来定义。Ternus 说道：“存在着一种有趣的误解，或许是 Mac 用户用自己的标准来衡量什么是专业的。看看 Procreate 团队利用 Apple Pencil Pro 所取得的成就吧。世界上没有比 Procreate 更专业的绘图应用了，他们就是艺术家的命脉。”

触控操作、Apple Pencil 手写笔输入以及内置 5G 等功能让 iPad 至今仍与 Mac 保持着差异化，尽管这两款设备都能完成许多相同类型的任务。至于 AI，软件方面的信息将在几周后的 WWDC 上揭晓。在此之前，苹果将继续发挥其在神经网络引擎方面多年的积累，这些引擎早已成为苹果芯片产品甚至基于英特尔处理器的 Mac 电脑的一部分。

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