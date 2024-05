苹果高管：“平板电脑很烂，但 iPad 除外”

IT之家 5 月 15 日消息,本周,《Fast Company》刊登了对苹果高级副总裁 John Ternus 和 Greg Joswiak(简称“Joz”)的采访,深入探讨了苹果对 iPad 的愿景、M4 芯片、AI 以及让 iPad 称得上“专业”的因素。

IT之家注意到,采访中最精彩的部分或许来自 Joz 的一句话:“我犹豫要不要称它为‘平板电脑’,因为平板电脑很烂,但 iPad 并非如此。(I hesitate to call it a tablet, because tablets suck, and iPads don't,)”

苹果在新款 iPad Pro 上首发了 M4 芯片,苹果指出 M4 芯片是驱动全新 iPad Pro 的双联 OLED 显示屏的关键,Ternus 概述了 M4 芯片为 iPad Pro 系列带来的整体提升:“我们一直以来都将 iPad 视为一块神奇的玻璃面板,让人们可以与内容直接互动。因此,我们很兴奋能通过新款 iPad Pro 突破轻薄极限,同时不影响性能。它拥有我们有史以来为 iPad 配置的最佳显示屏和最强劲的性能,而且并没有在续航或耐用性方面做出任何妥协。我们认为这将带来终极的 iPad 体验。”

M4 iPad Pro 还将搭配一系列全新配件。其中包括一款新增功能键和更大触控板的铝制妙控键盘,以及更先进的 Apple Pencil Pro。苹果巧妙地改进了 Apple Pencil Pro 的充电方式,Ternus 解释道:“我们不得不设计出一种全新的架构。实际上,我们将电磁感应充电解决方案的尺寸缩减了一半,不到之前版本的一半大小,这样才能将所有这些组件集中在一起并使其正常运作。”

Joz 在采访中还提到,苹果正在“简化 Pencil 系列产品线”。不过,要想完全实现这一目标,或许还需要逐步淘汰初代 Apple Pencil 和 Apple Pencil 2。

最后,文章还探讨了 AI、Mac 电脑以及苹果如何定义“专业级” iPad。Joz 表示:“事实上,大多数 Mac 用户都拥有 iPad,并且会同时使用这两款设备。同样,许多 iPad 用户也拥有 Mac 电脑,甚至有些人还有 Windows 电脑。人们会根据当时的情况选择最合适的工具。它们是两种截然不同的工具。”

Ternus 则对 iPad Pro 的“专业性”提出了异议,他认为“专业”并非由 Mac 电脑来定义。Ternus 说道:“存在着一种有趣的误解,或许是 Mac 用户用自己的标准来衡量什么是专业的。看看 Procreate 团队利用 Apple Pencil Pro 所取得的成就吧。世界上没有比 Procreate 更专业的绘图应用了,他们就是艺术家的命脉。”

触控操作、Apple Pencil 手写笔输入以及内置 5G 等功能让 iPad 至今仍与 Mac 保持着差异化,尽管这两款设备都能完成许多相同类型的任务。至于 AI,软件方面的信息将在几周后的 WWDC 上揭晓。在此之前,苹果将继续发挥其在神经网络引擎方面多年的积累,这些引擎早已成为苹果芯片产品甚至基于英特尔处理器的 Mac 电脑的一部分。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。