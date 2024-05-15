首款 2K 档麒麟 9000WL，消息称华为 MatePad 11.5"S 灵动款平板处理器与柔光版一致

IT之家 5 月 15 日消息，华为今日在夏季全场景新品发布会上发布了 MatePad 11.5 英寸 S（MatePad 11.5"S）系列平板电脑，分为柔光版和灵动款，全系支持星闪 NearLink 连接技术。

博主 @数码闲聊站 今日发布微博“华为 MatePad 11.5S，2.8K+144Hz LCD + 麒麟 9000WL+8800mAh+22.5W+USB 3.0＝1899”。

根据博主放出的价格、配置信息可以推断：华为 MatePad 11.5S 灵动款平板采用了和柔光版同款麒麟 9000WL 处理器。

博主 @看山的叔叔 表示，华为 MatePad 11.5S 灵动款平板的两个配置（8GB+128GB、8GB+256GB）专供线上渠道，感觉“性价比爆表，都有点不像华为了”。

如果爆料信息属实，这是华为自推出全新麒麟处理器后，首款 2000 价位段以下的新麒麟 9000 系列处理器的产品，具有不错的性价比。

IT之家附麒麟 9000WL 处理器信息配置如下： 1×2.49GHz 核心

‎3×2.15GHz 核心

‎6×1.52GHz 核心

‎GPU：Maleoon 910 平板端读取麒麟 9000WL 手机端读取麒麟 9000W 海外官网标注为麒麟 9000W / 麒麟 9000S1 机型：MatePad Pro 13.2” / MatePad Pro 11” 2024 款 / MatePad 11.5” / 华为 Pura 70

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