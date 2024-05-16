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微软推出 Proteus 无障碍 Xbox 游戏手柄：模块化设计可自由组合，售 255 美元

2024/5/16 7:08:38 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 16 日消息，微软近日宣布将改进 Xbox 游戏的辅助功能，同时还将推出一款名为“Proteus”的全新 Xbox 无障碍游戏手柄。

IT之家注意到，微软昨天已经在自家 Xbox Wire 博客中分享了这款 Proteus 游戏手柄的详细信息，该控制区据称由 Xbox 与 Byowave 团队合作设计，采用“模块化”打造，允许玩家自由定制不同的组件，以最大程度地满足他们的特定需求。

据介绍，Proteus 游戏手柄预购价格为 255 美元（当前约 1841 元人民币），上市后价格为 299 美元（IT之家备注：当前约 2159 元人民币），预计将在 2024 年秋季发货。

除了 Proteus 控制器外，微软声称正在对 Xbox 自适应控制器进行更新，将允许这款游戏手柄在通过 USB 端口连接时兼容更多配件，不过微软没有公布没有确切更新时间，仅表示相关固件 OTA 升级将在几周后率先向 Xbox Insiders 开放，几个月后将全面向所有用户开放。

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关键词：微软Xbox游戏手柄

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