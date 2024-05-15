Win11 学院：如何在 Windows 11 24H2 中使用 Win10 旧版任务栏和右键菜单

IT之家 5 月 15 日消息，消息源 Bob Pony 近日发布推文，发现只需要非常简单的步骤，就能让 Windows 11 系统切换到 Windows 10 的 Shell，从而使用旧版任务栏和右键菜单。

IT之家翻译其推文内容如下：

Windows 11 24H2 系统可以切换使用 Windows 10（20H1 到 22H2，Windows Server 也同样支持）的 Explorer Shell。 更换之后大部分都可以正常工作，用户可以使用 Windows 10 系统的任务栏和系统托盘，不过也有点 BUG，例如任务视图无法工作和菜单排列不当。

整个过程非常简单，只需要关闭 Windows Explorer 即可，然后再打开旧版本 Windows 10 的 Windows Explorer 即可。

在演示过程中，Bob Pony 使用的是 10.0.19041.4355 版本的 Windows 资源管理器。这样做之后，你就能恢复旧版本的任务栏和右键菜单。

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