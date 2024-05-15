微软发布 5 月 Win10 / Win11 安全更新：修复 61 个漏洞，3 个零日漏洞

IT之家 5 月 15 日消息，微软公司在 5 月补丁星期二活动日中，共计修复了 61 个安全漏洞，其中 3 个为零日漏洞。在本次活动中，微软修复了 1 个“关键”级别漏洞，存在于 Microsoft SharePoint Server 中，是一个远程代码执行漏洞。

IT之家附上本次更新修复的漏洞内容如下：

17 个权限提升漏洞

2 个安全功能绕过漏洞

27 个远程代码执行漏洞

7 个信息披露漏洞

3 个拒绝服务漏洞

4 个欺骗漏洞

61 个漏洞中，不包括 5 月 2 日修复的 2 个微软 Edge 漏洞和 5 月 10 日修复的 4 个漏洞。

本月补丁星期二活动日共计修复了 3 个零日漏洞，其中 2 个已经被证明有黑客利用发起攻击，而还有 1 个是公开披露的。

其中已经被证明有黑客利用的两个零日漏洞如下：

CVE-2024-30040 - Windows MSHTML 平台安全功能绕过漏洞

微软已修复了一个被主动利用的绕过 OLE 缓解措施的漏洞，这些缓解措施已添加到 Microsoft 365 和 Microsoft Office 中，以保护用户免受易受攻击的 COM / OLE 控件的影响。

CVE-2024-30051 - Windows DWM 核心库权限提升漏洞

微软修复了一个被主动利用的 Windows DWM 核心库漏洞，该漏洞可提供 SYSTEM 权限。

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