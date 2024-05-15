首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > Win11之家>Win11快讯

微软发布 5 月 Win10 / Win11 安全更新：修复 61 个漏洞，3 个零日漏洞

2024/5/15 13:00:14 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 5 月 15 日消息，微软公司在 5 月补丁星期二活动日中，共计修复了 61 个安全漏洞，其中 3 个为零日漏洞。在本次活动中，微软修复了 1 个“关键”级别漏洞，存在于 Microsoft SharePoint Server 中，是一个远程代码执行漏洞。

IT之家附上本次更新修复的漏洞内容如下：

  • 17 个权限提升漏洞

  • 2 个安全功能绕过漏洞

  • 27 个远程代码执行漏洞

  • 7 个信息披露漏洞

  • 3 个拒绝服务漏洞

  • 4 个欺骗漏洞

61 个漏洞中，不包括 5 月 2 日修复的 2 个微软 Edge 漏洞和 5 月 10 日修复的 4 个漏洞。

本月补丁星期二活动日共计修复了 3 个零日漏洞，其中 2 个已经被证明有黑客利用发起攻击，而还有 1 个是公开披露的。

其中已经被证明有黑客利用的两个零日漏洞如下：

CVE-2024-30040 - Windows MSHTML 平台安全功能绕过漏洞

微软已修复了一个被主动利用的绕过 OLE 缓解措施的漏洞，这些缓解措施已添加到 Microsoft 365 和 Microsoft Office 中，以保护用户免受易受攻击的 COM / OLE 控件的影响。

CVE-2024-30051 - Windows DWM 核心库权限提升漏洞

微软修复了一个被主动利用的 Windows DWM 核心库漏洞，该漏洞可提供 SYSTEM 权限。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：微软Win10Win11

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用