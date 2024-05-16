索尼《对马岛之魂：导演剪辑版》 PC 版本今日上市，Steam 国区 398 元起

IT之家 5 月 16 日消息，Playstation 官方宣布《对马岛之魂：导演剪辑版》PC 版本将于今晚 10 点上市，本作由索尼旗下 Nixxes 负责移植，该作在 Steam 国区售 398 元起。
据IT之家此前报道，《对马岛之魂》本月初曾更新了在线条款：玩家需要绑定 PSN 账号后才能游玩在线多人模式，不过单人模式无需绑定 PSN。
本作首发将支持 DLSS 3 和 FSR 3.0 技术，IT之家附配置需求如下：
最低：预设“最低”，720P 30 帧，CPU 需酷睿 i3-7100 或 AMD Ryzen 3 1200，显卡需 GTX 960 4GB 或 RX 5500 XT，需要 8GB 内存及 75GB 机械硬盘空间，推荐 SSD。
推荐：预设“中等”，1080P 60 帧，CPU 需酷睿 i5-8600 或 AMD Ryzen 5 3600，显卡需 RTX 2060 或 RX 5600 XT，需要 16GB 内存及 75GB 固态硬盘空间。
高：预设“高”，2K 60 帧或 4K 30 帧，CPU 需酷睿 i5-11400 或 AMD Ryzen 5 5600，显卡需 RTX 3070 或 RX 6800，需要 16GB 内存及 75GB 固态硬盘空间。
极高：预设“极高”，4K 60 帧，CPU 需酷睿 i5-11400 或 AMD Ryzen 5 5600，显卡需 RTX 4080 或 AMDRX 7900XT，需要 16GB 内存及 75GB 固态硬盘空间。
IT之家附 PC 版特性介绍：
解锁全新帧率和专为各类硬件定制的画质选项，从高端电脑到便携电脑游戏设备，尽情体验《对马岛之魂》。
新增对超宽屏（21:9)、极宽屏（32:9）及三屏模式（48:9）的支持，让你可以欣赏更完整的动作画面。
通过 NVIDIA DLSS 3、AMD FSR 3 和 Intel XeSS 等图像增强和帧生成技术提高性能，同时也支持 NVIDIA Reflex 和用于画质加强的 NVIDIA DLAA。
日语发音口型同步：通过电脑实时渲染出的过场动画，带来更为逼真还原的日语发音口型效果。
选择动作控制方式：使用有线 DualSense™控制器，体验触觉反馈及自适应扳机…… 也可使用鼠标和键盘，体验可全局定制的控制项。
触觉反馈：通过 DualSense™控制器沉浸式的触觉反馈控制挥刀。
自适应扳机：利用自适应扳机的阻力，提高弓箭的准确性。
游戏官方介绍：
境井仁的旅途首次在 PC 端展开，在此导演剪辑版中体验完整的《Ghost of Tsushima》。
13 世纪末，蒙古帝国东征，铁蹄所到之处皆成焦土。残暴狡诈的蒙军统帅赫通汗率领舰队大举入侵，对马岛是横亘在侵略者与日本本土之间的最后一道防线。
当对马岛被蒙军首波攻势的战火点燃时，勇敢的武士境井仁坚定地站了出来。作为氏族中为数不多的幸存者之一，仁下定决心要不惜任何代价、竭尽所能地保护同胞，夺回家园。他必须放弃毕生秉承的武士之路，开辟一条全新的“战鬼”之道，以非常之法，为对马岛的自由而战。
游戏图赏：
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