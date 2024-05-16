索尼《对马岛之魂：导演剪辑版》 PC 版本今日上市，Steam 国区 398 元起

IT之家 5 月 16 日消息，Playstation 官方宣布《对马岛之魂：导演剪辑版》PC 版本将于今晚 10 点上市，本作由索尼旗下 Nixxes 负责移植，该作在 Steam 国区售 398 元起。

据IT之家此前报道，《对马岛之魂》本月初曾更新了在线条款：玩家需要绑定 PSN 账号后才能游玩在线多人模式，不过单人模式无需绑定 PSN。

本作首发将支持 DLSS 3 和 FSR 3.0 技术，IT之家附配置需求如下：

IT之家附 PC 版特性介绍：

境井仁的旅途首次在 PC 端展开，在此导演剪辑版中体验完整的《Ghost of Tsushima》。



13 世纪末，蒙古帝国东征，铁蹄所到之处皆成焦土。残暴狡诈的蒙军统帅赫通汗率领舰队大举入侵，对马岛是横亘在侵略者与日本本土之间的最后一道防线。



当对马岛被蒙军首波攻势的战火点燃时，勇敢的武士境井仁坚定地站了出来。作为氏族中为数不多的幸存者之一，仁下定决心要不惜任何代价、竭尽所能地保护同胞，夺回家园。他必须放弃毕生秉承的武士之路，开辟一条全新的“战鬼”之道，以非常之法，为对马岛的自由而战。