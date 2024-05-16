出于“降本增效”，育碧取消免费多人生存游戏《全境封锁：中心地带》

IT之家 5 月 16 日消息，育碧在其最新财务报告中宣布，该公司已取消了由 Red Storm Entertainment 开发的免费多人生存动作游戏《全境封锁：中心地带（Tom Clancy's The Division Heartland）》的开发工作。

▲ 此前官方发布的《全境封锁：中心地带》预告

IT之家注意到，《全境封锁：中心地带》于 2021 年初宣布，这款游戏计划在 2021 年末-2022 年初面向 PlayStation 5、Xbox Series、PlayStation 4、Xbox One、PC 和云游戏平台推出，不过此后游戏一再延期，最终无疾而终。

▲ 直到今年年初育碧还进行了 40 分钟游戏实机演示

育碧声称，作为育碧“精简运营和适应不断变化的市场趋势的努力的一部分”，该公司在亚太地区的全球发行团队进行了进一步重组，而为了提高投资选择性，育碧决定停止《全境封锁：中心地带》的开发，并将资源重新部署给更有可能成功的作品。

据悉，育碧在过去几个月中取消了不少游戏以尝试“降本增效”，该公司同时在 18 个月内裁去了 1700 多名员工，截至 2024 年 3 月底，该公司有 19011 名员工。

育碧表示，他们目前计划专注于“开放性世界知名 IP 游戏（如《刺客信条》）”和“实时服务性游戏（例如《XDefiant》和《彩虹六号》）”，未来我们可能会看到更多的《不羁联盟》和《孤岛惊魂》类作品。

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